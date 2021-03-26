В Волгоградской области подсчитали количество укушенных животными жителей

Общество 26.03.2021 15:50
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26.03.2021 15:50
В 2020 году по поводу повреждений, нанесенных животными, обратилось 6308 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Ежегодно эта цифра варьируется в пределах 7 тысяч. Только за 2 месяца текущего года от укусов животных пострадали 756 человек.
По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, в 2020 году в регионе было зарегистрировано 42 случая лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Случаи бешенства среди животных в 2020 году отмечались в 23-х административных территориях области.
В этом году бешенство фиксировалось уже почти в двадцати населенных пунктах региона. А в конце прошлого года от этого страшного заболевания скончалась 8-летняя девочка из Палласовского района.
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