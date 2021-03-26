"Поставки будут": волгоградцам предложили подождать с вакцинацией от COVID-19

Общество 26.03.2021 20:10
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26.03.2021 20:10
На сложности с вакцинированием от коронавируса в поликлиниках пожаловались журналистам жители региона. Как сообщил ИА «Высота 102» экс-глава города Знаменск Астраханской области Вячеслав Дубровченко, который сейчас живет в Волгоградской области, в поликлинике №4 Ворошиловского района, куда он обратился с супругой, ему пояснили, что вакцины «Спутник V» пока нет. По словам мужчины, 9 марта он пришел записать на прививку свою жену, но врачи посоветовали прийти после 20 марта. В назначенный день супруги смогли встать в очередь, но их предупредили, что перед ними таких как они еще около 2300 человек, поэтому вакцинироваться они смогут только в мае. Также в поликлинике уточнили, что ближайшая поставка вакцины ожидается 1 апреля.
Вячеслав Николаевич не смог дозвониться до специалистов комитета здравоохранения Волгоградской области, чтобы прояснить ситуацию. На "горячей линии" Росздравнадзора РФ ему предложили оставить голосовой запрос.
«Сейчас по телевидению информируют людей, что вакцины как в стране, так и в Волгограде достаточно, все время масштабные поставки. А на деле время ожидания прививки откладывается на неопределенный срок», - недоумевает мужчина.
Аналогичные звонки в редакцию поступили и от жителей Волжского, которые не могут привиться с февраля текущего года. Им также сообщили, что вакцинироваться они смогут примерно в мае, не раньше.
В комитете здравоохранения Волгоградской области на редакционной запрос ответили, что вакцина в наличии есть, ее перераспределяют в зависимости от потребностей.
Заместитель председателя облздрава Николай Алимов пояснил на брифинге, что новая поставка вакцины от коронавируса ожидается уже сегодня. В последний раз в регион поступило 5000 доз препарата, а всего с начала вакцинации - более 70 тысяч доз. Приоритет при вакцинации отдается пенсионерам и людям из групп риска. "Интенсивность поставок увеличивается. Уверен, что в ближайшее время пожилых граждан, которые сейчас стоят в очереди на вакцинацию, пригласят на прививку", - сообщил Алимов.
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