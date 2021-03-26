Общество

Первое «Снежное шоу Славы Полунина» собрало аншлаг в Волгограде

Общество 26.03.2021 06:02 Реклама
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26.03.2021 06:02 Реклама


В Волгограде  в Доме офицеров стартовало легендарное «Снежное шоу» Славы Полунина.
Шоу, которое уже более 25 лет странствует по миру, посетило Волгоград, чтобы окутать его жителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком.
В шоу каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках, а у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. 
Но любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть, и еще долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями.

Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары летят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова становятся детьми, а дети с наслаждением и азартом лепят из бумажного снега снежки, не желая уходить.
Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. 
Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. 
И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Клоуны в «Снежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.
Гастроли легендарного шоу в волгоградском Доме офицеров продлятся до 28 марта включительно.
Билеты продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU. Заказ билетов ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47
Наличие билета для ребенка обязательно!
Возрастное ограничение 6+

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