Общество

Психинтернат в Волгоградской области оштрафовали за опасное соседство при коронавирусе

Общество 25.03.2021 12:41
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25.03.2021 12:41


Усть-Бузулукский психоневрологический интернат оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, социальное учреждение привлечено к ответственности по ч. 2 с. 6.3 КоАП РФ постановлением Алексеевского районного суда.  Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
В суде установлено, что психоневрологический интернат своевременно не оповещал территориальное управление Роспотребнадзора о случаях заражения постояльцев коронавирусной инфекцией. Коме того, в интернате один из заболевших проживал в комнате на 4-х человек, что превышает допустимые нормы и способствует ускоренному распространению инфекции.
Суд пришел к выводу, что данные нарушения создают угрозу здоровью граждан, а также угрозу распространения массовых инфекционных заболеваний.

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