Психинтернат в Волгоградской области оштрафовали за опасное соседство при коронавирусе





Усть-Бузулукский психоневрологический интернат оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, социальное учреждение привлечено к ответственности по ч. 2 с. 6.3 КоАП РФ постановлением Алексеевского районного суда. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

В суде установлено, что психоневрологический интернат своевременно не оповещал территориальное управление Роспотребнадзора о случаях заражения постояльцев коронавирусной инфекцией. Коме того, в интернате один из заболевших проживал в комнате на 4-х человек, что превышает допустимые нормы и способствует ускоренному распространению инфекции.

Суд пришел к выводу, что данные нарушения создают угрозу здоровью граждан, а также угрозу распространения массовых инфекционных заболеваний.



