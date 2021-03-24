Общество 24.03.2021 12:18
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24.03.2021 12:18
Жители поселков Царицын и Разгуляевка могут остаться на неопределенное время без общественного транспорта, соединяющего микрорайоны с Волгоградом. Сейчас по маршруту «Городище-Волгоград-Разгуляевка-Царицын» курсируют только маршрутки №127Т, но и они в скором времени могут исчезнуть.
Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рассматривает вопрос об обращении в арбитражный суд для того, чтобы лишить перевозчика лицензии права обслуживать данный маршрут.
Местные жители, обратившиеся в редакцию информагентства, заявили, что их перевозчик полностью устраивает. К слову, легальный общественный транспорт ходит в Царицын всего три месяца. Предыдущие несколько лет жители пользовались услугами «серых» маршруток.
Однако в феврале текущего года в облкомтранс неожиданно для жителей Царицына поступила одна единственная жалоба некоей гражданки, которая указала на то, что «127Т» ходит нерегулярно. Профильный комитет организовал проверку, в ходе которой были выявлены нарушения по части соблюдения перевозчиком утвержденного расписания движения транспорта.
Сами местные жители, которые обратились в редакцию «Высоты 102», о перевозчике отзываются положительно. Они направили в администрацию области коллективное обращение с просьбой сохранить единственную маршрутку, которая соединяет их поселок с городом. Еще одно заявление направлено в региональный штаб ОНФ.
«Мы много лет жили без общественного транспорта и добирались до города на редких нелегальных маршрутках или на такси. Наши дети учатся в городских образовательных учреждениях. Раньше, чтобы доехать со школы домой, им нужно было с улицы Землячки садиться на автобус №6, следующий до Городищенского района. А уже оттуда идти 7 километров до своего поселка по обочине, где на большой скорости сновали автомобили. С появлением маршрутки №127Т стало гораздо легче», - рассказала жительница поселка Царицын.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заявляют, что без транспортного сообщения жители Царицына и Разгуляевки не останутся. «После вынесения судебного решения о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок будет проведен новый открытый конкурс. Победитель получит право в течение пяти лет работать на этом маршруте», - отметили в профильном ведомстве.
Жителям Царицына и Разгуляевски, по большому счету, все равно, какой именно перевозчик их обслуживает. Но они опасаются, что переходный период затянется, а их детям снова придется ежедневно ходить пешком по несколько километров.
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