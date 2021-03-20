Общество

Сразу обратилась к врачу: молодая жительница Волгоградской области умерла от коронавируса

Общество 20.03.2021 14:47
0
20.03.2021 14:47


О пяти смертях от коронавируса сообщил региональный оперативный штаб в ежесуточной сводке заболеваемости. Всего, уточняет ИА «Высота 102», в регионе уже 896 человек умерли от ковида. Среди новых жертв пандемии – 38-летняя жительница Алексеевского района. Она обратилась за медицинской помощью сразу после появления первых признаков недомогания и сначала лечилась амбулаторно. Однако из-за отсутствия положительной динамики ее пришлось госпитализировать в Урюпинскую ЦРБ, где она скончалась. У женщины, как пояснили в оперштабе, имелись хронические заболевания нервной системы.
Коронавирус также погубил и 68-летнюю волгоградку, 71-летнего пенсионера из  Чернышковского района, 57-летнюю жительницу Калачевского района и 61-летнего  мужчину из  Иловлинского района. 
Всего за минувшие сутки коронавирусом заразился 131 человек. Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Общество
20.03.2021 16:33
Общество 20.03.2021 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
20.03.2021 15:17
Общество 20.03.2021 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.03.2021 10:30
Общество 20.03.2021 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2021 17:37
Общество 19.03.2021 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2021 16:34
Общество 19.03.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2021 15:48
Общество 19.03.2021 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2021 14:32
Общество 19.03.2021 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2021 13:11
Общество 19.03.2021 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2021 12:24
Общество 19.03.2021 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2021 21:36
Общество 18.03.2021 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2021 19:04
Общество 18.03.2021 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2021 18:47
Общество 18.03.2021 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2021 18:12
Общество 18.03.2021 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2021 17:06
Общество 18.03.2021 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2021 15:15
Общество 18.03.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:33
Над «убитым» сквером в Волгограде поработают ландшафтные дизайнерыСмотреть фотографии
15:31
Фазенду для шумных вечеринок обустроил волгоградец на крыше элитной многоэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Это просто: 5 очевидных способов для волгоградцев стать счастливыми сегодняСмотреть фотографии
14:47
Сразу обратилась к врачу: молодая жительница Волгоградской области умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
13:57
В Тракторозаводском районе Волгограда воспитанников детского сада сразила неизвестная болезньСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде пьяные "в дрова" приятели угнали машину и врезались в столбСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
В Волгоградской области разрешили пострелять в утокСмотреть фотографии
11:50
Число жертв коронавируса в Волгоградской области приблизилось к 900Смотреть фотографии
11:30
Двое мужчин отравились дымом: под Волгоградом тушили гостиницуСмотреть фотографии
10:48
Коллекционер из Волгограда идет под суд за торговлю госнаградамиСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области учебный пожар тушили водой из рекиСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области виновник ДТП на встречке сбежал с места аварииСмотреть фотографии
08:41
Клиенты банка «Открытие» из сегмента МСБ смогут оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗССмотреть фотографии
20:06
Мгновенная смерть: пастуха убило током в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:37
Температурные качели, туман и осадки: погодный «коктейль» пообещали Волгоградской области на выходныеСмотреть фотографии
17:32
Волгоградская областная психбольница №2 осталась без главного врачаСмотреть фотографии
16:54
Банк «Открытие» упростил онлайн-инкассацию для корпоративных клиентовСмотреть фотографии
16:42
Тела пожилых супругов найдены в частном доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Тянул две недели: заболевший коронавирусом пенсионер из Волгоградской области слишком поздно обратился к врачамСмотреть фотографии
15:48
Волгоградскую семью лишили пособия на ребенка из-за машиныСмотреть фотографии
15:31
Чистая прибыль Группы «Росгосстрах» по МСФО в 2020 году составила 7,6 млрд рублейСмотреть фотографии
14:58
Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Начались испытания первой в Волгограде проекционной "зебры" на дорогеСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде осудили буйного пассажира поезда из Кемеровской областиСмотреть фотографии
13:11
За ночь на рокадной дороге в Волгограде "вырос" пешеходный мостСмотреть фотографии
12:24
Жители Волгоградской области могут анонимно пожаловаться на проблемы с льготными лекарствамиСмотреть фотографии
12:15
Экс-чиновника вывели в наручниках из зала суда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:34
Сады Придонья поддержат новые идеи студентовСмотреть фотографии
11:00
Волгоградского полковника назначили министром алтайского МВДСмотреть фотографии
10:56
Уволен главный тренер волгоградского «Ротора» Александр ХацкевичСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 