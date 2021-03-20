Сразу обратилась к врачу: молодая жительница Волгоградской области умерла от коронавируса

Общество 20.03.2021 14:47
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20.03.2021 14:47
О пяти смертях от коронавируса сообщил региональный оперативный штаб в ежесуточной сводке заболеваемости. Всего, уточняет ИА «Высота 102», в регионе уже 896 человек умерли от ковида. Среди новых жертв пандемии – 38-летняя жительница Алексеевского района. Она обратилась за медицинской помощью сразу после появления первых признаков недомогания и сначала лечилась амбулаторно. Однако из-за отсутствия положительной динамики ее пришлось госпитализировать в Урюпинскую ЦРБ, где она скончалась. У женщины, как пояснили в оперштабе, имелись хронические заболевания нервной системы.
Коронавирус также погубил и 68-летнюю волгоградку, 71-летнего пенсионера из Чернышковского района, 57-летнюю жительницу Калачевского района и 61-летнего мужчину из Иловлинского района.
Всего за минувшие сутки коронавирусом заразился 131 человек. Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона.
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