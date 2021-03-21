Заброшенный ДК им. Кирова в Волгограде «съедает» бюджетные миллионы

Общество 21.03.2021 20:58
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21.03.2021 20:58
Содержание двух заброшенных учреждений культуры в Волгограде обошлось в 2019 году бюджету города в 3,3 миллиона рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовала КСП Волгограда в отчете о деятельности учреждений культуры. Речь идет о ДК им. Кирова, расположенного в Бекетовке Кировского района, и о здании клуба в поселке Водный. Эти расходы аудиторы признали безрезультативными.
При этом в КСП Волгограда выразили обеспокоенность и в связи с длительным сроком эксплуатации пятнадцати зданий учреждений культуры, который варьируется от 30 до 84 лет. Большая часть зданий (11 из 15) имеет износ более 50%.
За весь период эксплуатации только в пяти зданиях проводились отдельные виды работ по капитальному ремонту зданий и их конструктивных элементов.
В КСП Волгограда отметили также потребность учреждений культуры в проведении капремонта зданий: фасада, крыши и кровли, в замене полов, окон и дверей, электропроводки, в ремонте систем отопления и водоснабжения и т.д.
На это может потребоваться около полумиллиарда рублей. Информацию о состоянии учреждений культуры аудиторы КСП уже направили в адрес главы Волгограда, председателя городской думы и в прокуратуру Волгограда.
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