Снег, дождь, туман и морось: погода «выбивает страйк» в Волгоградской области





Снег, включая мокрый, дождь и морось обещают синоптики завтра в Волгоградской области. Радует одно – осадки будут небольшие и умеренные. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу среды, завтра, 18 марта в отдельных районах ожидается туман, ночью и утром местами будет изморозь и гололед. Возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Внимание водителей и пешеходов – на дорогах может быть гололедица.

В Волгограде температура воздуха ночью упадет до -1...-3º, днем потеплеет до +3...+5º.



