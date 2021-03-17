Снег, дождь, туман и морось: погода «выбивает страйк» в Волгоградской области

Общество 17.03.2021 16:27
0
17.03.2021 16:27
Снег, включая мокрый, дождь и морось обещают синоптики завтра в Волгоградской области. Радует одно – осадки будут небольшие и умеренные. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу среды, завтра, 18 марта в отдельных районах ожидается туман, ночью и утром местами будет изморозь и гололед. Возможно налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Внимание водителей и пешеходов – на дорогах может быть гололедица.
В Волгограде температура воздуха ночью упадет до -1...-3º, днем потеплеет до +3...+5º.
Реклама
В Волгограде скоропостижно скончался настоятель храма17.03.2021 17:22
Общество 17.03.2021 17:22
Из журналиста кремлевского пула в детские писатели: бывшая волгоградка – о своем новом призвании17.03.2021 17:07
Общество 17.03.2021 17:07
Как феникс из пепла: снесенный в центре Волгограда павильон установят на новом месте17.03.2021 15:37
Общество 17.03.2021 15:37
«Кто до этого додумался?»: в Волгограде закрыли провизорный ковидный роддом17.03.2021 15:14
Общество 17.03.2021 15:14
Комплексная дезинфекционная обработка вокзалов проведена на станциях в Волгоградской области17.03.2021 14:21
Общество 17.03.2021 14:21
В Волгограде начавшую разрушаться мельницу Гергардта планируют реставрировать17.03.2021 13:48
Общество 17.03.2021 13:48
Жилищные сертификаты для многодетных семей могут ввести в Волгоградской области17.03.2021 12:43
Общество 17.03.2021 12:43
В Волгограде директору стройфирмы грозит дисквалификация за невыплату зарплаты рабочим17.03.2021 12:41
Общество 17.03.2021 12:41
Кафе в Волгограде закрыли на две недели из-за антисанитарии17.03.2021 10:24
Общество 17.03.2021 10:24
Дорожники в Волгоградской области предупреждают о резких перепадах погоды17.03.2021 10:21
Общество 17.03.2021 10:21
Речные трамвайчики вернулись на маршрут «Волгоград-Культбаза»17.03.2021 09:22
Общество 17.03.2021 09:22
В Волгоградской области до конца года дополнительно стерилизуют 3 тысячи бродячих собак16.03.2021 21:49
Общество 16.03.2021 21:49
В Волгоградской области МФЦ разгрузят налоговую16.03.2021 20:25
Общество 16.03.2021 20:25
В Волгограде спортивная площадка у ДК Тракторозаводского района превратилась в минное поле16.03.2021 18:40
Общество 16.03.2021 18:40
Волгоград накрыла пыльная буря16.03.2021 17:16
Общество 16.03.2021 17:16
Реклама