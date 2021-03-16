1,5 млн рублей переплатили за тепло в январе жители Волгограда (СПИСОК из 23 ДОМОВ)





1 млн 469 тысяч рублей - такую сумму необоснованно начислили жителям 23 домов в Волгограде за тепло в январе. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, перерасчет граждане увидят в коммунальных платежках за март.

Напомним, по итогам первого месяца текущего года чрезмерно высокие счета за отопление в Волгограде получили жители 111 домов. В феврале власти города проинспектировали все многоэтажки и направили свои замечания в муниципальную инспекцию. По результатам проведенных проверок принято решение вернуть жителям 23 домов излишне уплаченные ими деньги. Из них 5 многоэтажек находятся в Центральном районе, 3 - в Ворошиловском, 5 - в Дзержинском, 3 - в Кировском, 2 - в Красноармейском и 5 - в Краснооктябрьском.

Больше всех не повезло жителям дома №122 по улице Качинцев. В январе им незаконно накинули за тепло 34% от общей суммы начисленной платы. Это самый высокий процент переплаты из всех 23 домов. В антилидерах также оказались дома №105 по проспекту Жукова (переплата - 33,5%) и №15 по проспекту Героев Сталинграда (32,08%).

Полный список 23 домов, в отношении которых в марте будет сделан перерасчет платы за тепло:











