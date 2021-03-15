В Волгограде на сжигание чучела Масленицы пришли 70 тысяч горожан

Общество 15.03.2021 10:10
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15.03.2021 10:10
Около 70 тысяч человек приняли участие в проводах зимы в пойме реки Царица в Волгограде, где сжигали 12-метровое чучело. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Волгоградцы и гости города принимали участие в развлекательных шоу-программах на площадке у музея "Россия - моя история". Апофеозом праздника стало сжигание чучела, которое нарядили в медицинскую маску.
Всего в празднованиях Масленицы в регионе приняли участие более 90 тысяч человек. Общественный порядок обеспечивали свыше 700 сотрудников полиции, а также представители народных дружин, казачества и войска Росгвардии. На дорогах, прилегающих к местам массовых гуляний, несли службу экипажи ДПС.
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