В Волгограде на перекрестках разметку заменит светодиодная проекция





В Волгограде муниципалитет протестирует новую светодиодную дорожную разметку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской мэрии, на проезжую часть будут проецироваться изображения пешеходного перехода и стоп-линии. Такая разметка, которая должна быть видна при любых погодных условиях, уже появилась на перекрестках улиц Калинина с Пугачевской и с Циолковского.

Через несколько недель специалисты профильной службы представят муниципалитету заключение об эффективности подобных установок и дальнейшего внедрения технологии в широкую практику.