С волгоградки в счет долга списали «путинские» выплаты на детей





Прокуратура помогла жительнице Дзержинского района Волгограда возвратить необоснованно списанную с ее счета единовременную денежную выплату на двоих детей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина сообщила в надзорное ведомство, что с ее расчетного счета списали "президентские" выплаты в общей сумме 20 тысяч рублей по исполнительному производству, возбужденному приставом-исполнителем Дзержинского районного отдела судебных приставов.

В прокуратуре пояснили, что согласно требованиям ст.101 Федерального закона "Об исполнительном производстве" взыскание не может быть обращено на единовременную выплату, перечисленную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".

В адрес руководства банка было внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого необоснованно удержанные денежные средства в полном объеме возвращены женщине.



