С волгоградки в счет долга списали «путинские» выплаты на детей

Общество 12.03.2021 14:49
0
12.03.2021 14:49
Прокуратура помогла жительнице Дзержинского района Волгограда возвратить необоснованно списанную с ее счета единовременную денежную выплату на двоих детей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина сообщила в надзорное ведомство, что с ее расчетного счета списали "президентские" выплаты в общей сумме 20 тысяч рублей по исполнительному производству, возбужденному приставом-исполнителем Дзержинского районного отдела судебных приставов.
В прокуратуре пояснили, что согласно требованиям ст.101 Федерального закона "Об исполнительном производстве" взыскание не может быть обращено на единовременную выплату, перечисленную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей".
В адрес руководства банка было внесено представление об устранении выявленных нарушений, по итогам рассмотрения которого необоснованно удержанные денежные средства в полном объеме возвращены женщине.
Реклама
В Волгоградской области закрыли опасную газовую заправку12.03.2021 16:40
Общество 12.03.2021 16:40
РУСАЛ поддержит 60 волонтерских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»12.03.2021 14:22
Общество 12.03.2021 14:22
Волгоградцы объедятся блинами за сто рублей12.03.2021 12:18
Общество 12.03.2021 12:18
Губернатор и мэр Волгограда встретили в парке «чудо-женщину»12.03.2021 10:59
Общество 12.03.2021 10:59
В Волгограде возобновляются тематические рейсы «Экскурсионного вагона»12.03.2021 09:23
Общество 12.03.2021 09:23
В Волгограде фирма заплатит крупный штраф за сброс фекалий в промзоне12.03.2021 09:18
Общество 12.03.2021 09:18
Чиновники и дорожники оценили степень дырявости асфальта в Волгограде11.03.2021 18:54
Общество 11.03.2021 18:54
Власти Волгоградской области объяснили, чего ждут от кибердружин11.03.2021 16:41
Общество 11.03.2021 16:41
В Волгограде "Шаурму 33" снесли с первого раза11.03.2021 15:53
Общество 11.03.2021 15:53
Двое жителей Волгоградской области умерли от коронавируса, сбежав из больницы11.03.2021 14:06
Общество 11.03.2021 14:06
Десять машин арестовали у волгоградского бизнесмена за налоговые махинации11.03.2021 13:11
Общество 11.03.2021 13:11
Мэрия Волгограда выкупит землю для расширения улицы возле элитного поселка11.03.2021 12:51
Общество 11.03.2021 12:51
Ректор Волгоградской физакадемии высказался о темной истории и технической ошибке11.03.2021 12:40
Общество 11.03.2021 12:40
Новая схема движения обернулась мегапробкой на мосту через Волжскую ГЭС11.03.2021 09:05
Общество 11.03.2021 09:05
Роспотребнадзор «разул» волгоградского предпринимателя11.03.2021 08:35
Общество 11.03.2021 08:35
Реклама