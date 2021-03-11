Роспотребнадзор «разул» волгоградского предпринимателя





Партия немаркированной партии обуви была выявлена в ходе проверки, проведенной сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Городищенском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в магазине «Мир одежды и обуви» индивидуальный предприниматель Р.С.Мамедов продавал 271 пару женской обуви, на которую не были нанесены средства идентификации в виде штрихового кода. Предприниматель пытался объяснить это обстоятельство тем, что во всем виноваты покупатели, которые в ходе примерок стерли маркировку. Однако такой аргумент не сработал. В результате вся партия «неопознанной» обуви на общую сумму более 300 тысяч рублей была арестована.

А в отношении предпринимателя начата процедура привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.



