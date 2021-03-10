Такого еще не было: волгоградский водитель победил ГИБДД в судебном споре о праве проезда перекрестка
Общество 10.03.2021 14:06
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10.03.2021 14:06
Апелляционная инстанция отменила решение о привлечении автомобилиста Андрея Ванькова к административной ответственности по делу о ДТП на перекрестке в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд, изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы, пришел к выводу о том, что постановление инспектора ДПС и решение суда первой инстанции подлежат отмене. Производство по административному делу в отношении Ванькова отменено в связи с отсутствием состава правонарушения.
Примечательно, что вторым участником ДТП, в которое попал Ваньков, был полицейский.
Авария случилась утром 7 октября 2020 года на Второй продольной магистрали. Автомобиль "Hyundai Sonata", который управлял Ваньков, столкнулся с "Ладой", которая выезжала на ул. Лермонтова с улицы 4-х Связистов.
Постановлением инспектора ДПС 1 взвода 1 роты ОБДПС ГИБДД по Волгограду виновным в этом ДТП был признан Андрей Ваньков, который не уступил дорогу автомобилю "Лада" на перекрестке равнозначных дорог. Решением судьи Краснооктябрьского районного суда от 19 января 2021 года данное постановление было признано законным. Ванькову присудили штраф в размере 1 тысячи рублей. Защитник автомобилиста обжаловал постановление, указав, что улица Лермонтова и улица 4-х Связистов не являются равнозначными. Поэтому Ваньков имел преимущественное право проезда перекрестка.
Фото: скриншот с Яндекс.Карты
Волгоградский областной суд согласился с доводами защитника Ванькова. Так, из схемы места совершения ДТП следует, что дорога по ул. Лермонтова имеет ширину 13,75 метра и четыре полосы движения. Дорога по ул. 4-х Связистов имеет ширину 6,2 метра и две полосы движения, по одной в каждом направлении. Установлено, что дорога по ул. 4-х Связистов является выездом с прилегающей территории жилой зоны, не предназначенной для сквозного проезда транспортных средств. Помимо всего, дорога, расположенная по ул. Лермонтова, относится к магистральной улице общегородского значения, а улица 4-х Связистов относится к улице и дороге местного значения.
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