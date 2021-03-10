



В минувшие праздничные выходные жители ЮФО потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта вдвое больше, чем годом ранее – 27,7 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, на сладкие подарки отмечен двукратный рост, на цветы – в 1,8 раза.

В кондитерских магазинах 6-8 марта южане оставили 23,5 млн рублей - в два раза больше, чем годом ранее. Похожая динамика зафиксирована в цветочных лавках: за три дня на букеты для дам было потрачено 4,2 млн рублей (+82%). Общее число транзакций превысило 30 тыс. операций (+95%). При этом на конфеты и пирожные к празднику жители ЮФО потратили за один визит в 2,2 раза больше, чем на цветы: 1,4 тыс. рублей против 650 рублей.

В целом россияне в праздничные дни увеличили расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин на 29% – почти до 530 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, траты на букеты для близких в России выросли на 48% год к году и составили около 50 млн рублей, а расходы на конфеты и пирожные увеличились на 28%, до 480 млн рублей.