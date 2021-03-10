Единственный подъезд в многоквартирном доме №19А по улице 51-ой Гвардейской Дивизии в Волгограде утопает в мусоре. Как сообщила ИА «Высота 102» жительница дома, скопление бытовых отходов в их подъезде - дело обычное.

«Здесь и раньше так было. Уборщицы практически не приходили, а сейчас и вовсе пропали. Платёжки на оплату приходят, но грязи от этого меньше не становится», - рассказывает обеспокоенная волгоградка.

Жители дома №19а неоднократно звонили в свою управляющую компанию, где просто не брали трубки. А между тем гора отходов вокруг забитого мусоропровода продолжала расти. Дошло до того, что среди этих мешков «начало что-то шуршать и бегать». Не исключено, что это могли быть крысы. Недоумение вызывает и поведение обитателей дома, которое кроме как свинством назвать трудно.

Как буквально накануне удалось выяснить жительнице многоэтажки, которая обратилась в редакцию информагентства, с 1 марта дом относится к новой управляющей компании - ООО «Парадигма». В феврале платежки за содержание общедомового имущества приходили еще от прежней организации – ООО «Ренессанс».

В новой УК жильцам пояснили, что намерены решить зловонную проблему - нанять уборщиков, которые наведут порядок в подъезде. Жильцы с нетерпением ждут, как проявит себя новая эксплуатирующая компания, которой они будут платить деньги.

На первом фото запечатлено состояние подъезда накануне, 9 марта, в 15.00 и в 18.00. Была ли это новая уборщица или не выдержавшие безобразия соседи сами разобрали завалы – пока не известно.



