В Волгограде вспахали площадь для митингов

Общество 10.03.2021 09:34
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10.03.2021 09:34
Огромные кучи старого асфальтобетонного покрытия сегодня можно увидеть на площади перед театром Царицынская опера в Волгограде, где начались работы по благоустройству территории, сообщает ИА «Высота 102».
На этой площади проводятся различные акции и митинги, но сейчас ее заняли рабочие. После того, как будет демонтирован весь старый асфальт, здесь начнутся строительные работы.
Покрытие тротуаров и пешеходных дорожек заменят, как и системы освещения и видеонаблюдения. Особое значение в проекте комплексного благоустройства этой площади уделяется озеленению. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, в сквере напротив Царицынской оперы уложат газон, высадят 180 новых деревьев и более 1000 кустарников, некоторые в виде живой изгороди. Для ухода за растениями обустроят поливочный водопровод. На завершающем этапе благоустройства рабочие установят новые скамейки и урны, а также светодиодные фигуры. Одна из светящихся инсталляций будет выполнена в форме одуванчиков.
Работы проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
В этом году помимо площади перед Царицынской оперой в Краснооктябрьском районе будет благоустроена бульварная зона по улице Титова. В Тракторозаводском районе запланировано обновление пешеходной зоны по улице Дзержинского, в Дзержинском районе – пешеходной зоны вдоль проспекта Жукова. Ожидают преображение сквер им. 8 марта в Центральном районе и улица Казахская в Советском районе. С наступлением тепла продолжится строительство парка на территории микрорайона «Долина».
Всего за последние пять лет в Волгограде было приведено в порядок порядка 50 парков и общественных пространств.
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