В Волгограде вспахали площадь для митингов





Огромные кучи старого асфальтобетонного покрытия сегодня можно увидеть на площади перед театром Царицынская опера в Волгограде, где начались работы по благоустройству территории, сообщает ИА «Высота 102».

На этой площади проводятся различные акции и митинги, но сейчас ее заняли рабочие. После того, как будет демонтирован весь старый асфальт, здесь начнутся строительные работы.





Покрытие тротуаров и пешеходных дорожек заменят, как и системы освещения и видеонаблюдения. Особое значение в проекте комплексного благоустройства этой площади уделяется озеленению. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, в сквере напротив Царицынской оперы уложат газон, высадят 180 новых деревьев и более 1000 кустарников, некоторые в виде живой изгороди. Для ухода за растениями обустроят поливочный водопровод. На завершающем этапе благоустройства рабочие установят новые скамейки и урны, а также светодиодные фигуры. Одна из светящихся инсталляций будет выполнена в форме одуванчиков.

Работы проводятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».





В этом году помимо площади перед Царицынской оперой в Краснооктябрьском районе будет благоустроена бульварная зона по улице Титова. В Тракторозаводском районе запланировано обновление пешеходной зоны по улице Дзержинского, в Дзержинском районе – пешеходной зоны вдоль проспекта Жукова. Ожидают преображение сквер им. 8 марта в Центральном районе и улица Казахская в Советском районе. С наступлением тепла продолжится строительство парка на территории микрорайона «Долина».

Всего за последние пять лет в Волгограде было приведено в порядок порядка 50 парков и общественных пространств.