«Ишь ты, Масленица!»: в центре Волгограда вырастает 12-метровая кукла

Общество 09.03.2021 15:35
0
09.03.2021 15:35
К установке каркаса 12-метровой Масленицы приступили сегодня рабочие в пойме Царицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, для монтажа юбки использовали автоманипулятор. Для сооружения головы и рук чучела понадобится кран с телескопической стрелой.
Гигантскую куклу нарядят в русское народное платье и кокошник, на пошив которых ушло 700 квадратных метров ткани. Чучело закрепят к земле железобетонными блоками. Внутри фигуру набьют сеном и старыми новогодними елками.
«Ее нижняя часть, то есть юбка, будет широкой, чтобы огонь расходился в стороны. А верх сделаем достаточно компактным во избежание высокого поднятия огня», - рассказали рабочие.
Масленичная неделя стартовала накануне, 8 марта, и продлится до 14-го числа. Во всех районах города запланировано порядка 40 праздничных мероприятий, большая часть из которых пройдет в онлайн-формате. Самые широкие гуляния в честь проводов зимы в Волгограде пройдут в это воскресенье на территории поймы реки Царицы в Центральном районе.
Реклама
Онлайн продажи полисов для туристов «Поехали!» опережают прогноз09.03.2021 15:09
Общество 09.03.2021 15:09
Состояние дорог после убойной зимы поручил проверить губернатор Волгоградской области09.03.2021 14:07
Общество 09.03.2021 14:07
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своим работникам защиту от коронавирусной инфекции09.03.2021 10:43
Общество 09.03.2021 10:43
Несладкая парочка: снег и ветер не отпускают Волгоградскую область09.03.2021 07:28
Общество 09.03.2021 07:28
Культурная жизнь начинается в ЦПКиО Волгограда08.03.2021 11:04
Общество 08.03.2021 11:04
В Волгограде Роспотребнадзор знает, как избежать "тихого ужаса" на Масленицу08.03.2021 09:32
Общество 08.03.2021 09:32
В Волгоградской области приватизировали раритетный дебаркадер08.03.2021 08:58
Общество 08.03.2021 08:58
Погода 8 марта в Волгоградской области будет капризничать07.03.2021 20:28
Общество 07.03.2021 20:28
Двоих болельщиков арестовали за прогулки по полю на футбольном матче в Волгограде07.03.2021 13:53
Общество 07.03.2021 13:53
Метровый леденец приготовят на Масленицу в Волгограде07.03.2021 11:20
Общество 07.03.2021 11:20
На дороги Волгограда за ночь сбросили 800 тонн соли и песка07.03.2021 10:05
Общество 07.03.2021 10:05
Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде задолжали за свет07.03.2021 08:35
Общество 07.03.2021 08:35
Туман, мокрый снег и скачки температуры: в Волгоградской области на московской трассе водителям придется туго06.03.2021 22:09
Общество 06.03.2021 22:09
На борьбу со снегопадом в Волгограде вышли почти 70 единиц техники06.03.2021 19:37
Общество 06.03.2021 19:37
Сотрудники ГИБДД вручили волгоградским автоледи тюльпаны06.03.2021 14:17
Общество 06.03.2021 14:17
Реклама