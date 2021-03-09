«Ишь ты, Масленица!»: в центре Волгограда вырастает 12-метровая кукла

К установке каркаса 12-метровой Масленицы приступили сегодня рабочие в пойме Царицы. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, для монтажа юбки использовали автоманипулятор. Для сооружения головы и рук чучела понадобится кран с телескопической стрелой.





Гигантскую куклу нарядят в русское народное платье и кокошник, на пошив которых ушло 700 квадратных метров ткани. Ч учело закрепят к земле железобетонными блоками. Внутри фигуру набьют сеном и старыми новогодними елками.





«Ее нижняя часть, то есть юбка, будет широкой, чтобы огонь расходился в стороны. А верх сделаем достаточно компактным во избежание высокого поднятия огня», - рассказали рабочие.

Масленичная неделя стартовала накануне, 8 марта, и продлится до 14-го числа. Во всех районах города запланировано порядка 40 праздничных мероприятий, большая часть из которых пройдет в онлайн-формате. Самые широкие гуляния в честь проводов зимы в Волгограде пройдут в это воскресенье на территории поймы реки Царицы в Центральном районе.







