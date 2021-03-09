Общество

Состояние дорог после убойной зимы поручил проверить губернатор Волгоградской области

Общество 09.03.2021 14:07
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09.03.2021 14:07


В Волгоградской области поэтапно стартует сезон дорожных работ. Об этом сегодня  на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона. В этом году работами должны быть охвачены свыше 600 км магистралей региона.  Практически по 100% объектов уже заключены контракты с подрядчиками.
В частности, планируется продолжение строительства обхода Волгограда, мостового перехода через Волгу, завершение работ на мосту через Волжскую ГЭС. 
Глава региона подчеркнул, что в полном объеме дорожные работы начнутся сразу при установлении благоприятной погоды. По оценке Гидрометеоцентра, минувший осенне-зимний период оказался сложным из-за резких перепадов температуры воздуха с минуса на плюс.
Специалисты отмечают, что для асфальта это самый неблагоприятный погодный режим. Поэтому к весне на ряде дорог, в том числе по этой причине, проявились дефекты. В связи с чем глава региона поставил дополнительные задачи перед профильными структурами и местными властями.
«Необходимо организовать и провести во всех муниципальных образованиях оценку состояния дорожной сети после зимнего периода. Отдельно обращаю внимание, что устранение дефектов дорожного полотна, находящегося на гарантии, должно осуществляться за счет средств подрядных организаций», — подчеркнул Андрей Бочаров.


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