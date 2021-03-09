



В Волгоградской области поэтапно стартует сезон дорожных работ. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона. В этом году работами должны быть охвачены свыше 600 км магистралей региона. Практически по 100% объектов уже заключены контракты с подрядчиками.

В частности, планируется продолжение строительства обхода Волгограда, мостового перехода через Волгу, завершение работ на мосту через Волжскую ГЭС.

Глава региона подчеркнул, что в полном объеме дорожные работы начнутся сразу при установлении благоприятной погоды. По оценке Гидрометеоцентра, минувший осенне-зимний период оказался сложным из-за резких перепадов температуры воздуха с минуса на плюс.

Специалисты отмечают, что для асфальта это самый неблагоприятный погодный режим. Поэтому к весне на ряде дорог, в том числе по этой причине, проявились дефекты. В связи с чем глава региона поставил дополнительные задачи перед профильными структурами и местными властями.

«Необходимо организовать и провести во всех муниципальных образованиях оценку состояния дорожной сети после зимнего периода. Отдельно обращаю внимание, что устранение дефектов дорожного полотна, находящегося на гарантии, должно осуществляться за счет средств подрядных организаций», — подчеркнул Андрей Бочаров.







