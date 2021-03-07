Общество 07.03.2021 13:53
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07.03.2021 13:53
Двое нарушителей порядка на футбольном матче в Волгограде сегодня по решению суда получили 10 суток административного ареста. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, им также три года запрещено посещать футбольные соревнования.
Накануне во время игры волгоградской команды «Ротор» с подмосковными «Химками» двое жителей Красноармейского района перелезли через ограждение и перешли поле. Установлено, что один из нарушителей – 18-летний волгоградец - был ранее судим за мошенничество. Второму нарушителю 37 лет. Из-за их выходки судья остановил игру. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Игра состоялась накануне на стадионе «Волгоград Арена». «Ротор» и «Химки» сыграли со счетом 0:0. Всего было задержано четверо болельщиков за различные нарушения.
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