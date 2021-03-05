



Новым руководителем Отдела МВД России по Ленинскому району назначен Ринат Маннанов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Маннанов служит в ОВД 25 лет. Свою карьеру он начинал следователем линейного отделения внутренних дел на станции Волжский. После продвигался на различных должностях, в том числе руководящих, в подразделениях по линии налоговых преступлений, экономической безопасности и противодействия коррупции.

Перед принятием новой руководящей должности Ринат Маннанов возглавлял подразделения полиции Отдела МВД России по Городищенскому району в 2019 году. А в 2020 проходил службу в инспекции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области