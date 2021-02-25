Спустя 8 лет дольщики заселяются в скандальный ЖК «Адмиралтейский» в Волгограде





Первым 60 дольщикам проблемного жилого комплекса «Адмиралтейский» выдали ключи от квартир. Ещё 166 волгоградских семей долгожданное событие ожидает на следующей неделе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, строительство ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда началось в 2013 году и все эти годы сопровождалось скандалами. Новоселье дольщики должны были справить в 2016 году, но застройщик «Строй-сити» ушел в процедуру банкротства. В 2019 году стало известно о возбуждении в отношении руководства компании уголовного дела. Осенью прошлого года владелец фирмы пошел под суд по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан»). Дольщики «Адмиралтейского» много раз выходили на акции протеста и даже намеревались объявлять голодовку.

На протяжении нескольких лет региональные власти плотно занимались данным проблемным объектом. В частности, с подачи администрации региона были внесены поправки в федеральное законодательство — Градостроительный кодекс РФ, позволившие отменить повторную госэкспертизу для многоквартирных домов, возведенных хотя бы на 80%, как «Адмиралтейский», что значительно ускоряет сдачу таких домов. После процедуры банкротства предыдущего застройщика к работам была привлечена новая добросовестная компания.

С 2014 года в Волгоградской области при содействии исполнительной власти, правоохранительных и надзорных органов в эксплуатацию сданы 86 долгостроев, восстановлены права 7,6 тысячи семей. Достроены, в том числе, ЖК «Доминант» в Советском районе Волгограда, «Изумрудный город» в Краснослободске, шесть домов в самом крупном жилом комплексе «Парк Европейский», дома на улице Чуйкова и Рыкачева, дом на Лавочкина,7, ЖК «Алфавит» и другие.



