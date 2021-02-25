В Волгограде подорожали соль и спички





В Волгограде за минувшую неделю вновь изменились цены на некоторые продукты и предметы первой необходимости. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, больше всего подорожали спички – на 4,48% (до 1,37 рубля за коробок). Также повысилась в цене и пищевая соль – на 0,64% (до 9,46 рублей за кг).

Подорожали на прошлой неделе куры – на 2,54% (средняя цена 131,19 рублей за кг). При этом несколько снизились в цене пшено – на 2,5% (до 43,46 рублей за кг), макароны – на 1,3% (до 70,63 рублей за кг). Килограмм черного чая подешевел почти на 6% и стоит теперь в среднем 649,96 рублей за кг.

Стоимость растительного масла осталась прежней – 114, 42 рубля за килограмм, а вот сахар подорожал на 2% - до 45,67 рублей за кг. Напомним, ранее правительство РФ установило предельные цены на эти продукты на уровне 110 и 46 рублей за кг.



