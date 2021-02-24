Общество

Сбер запустил страхование по подписке

Общество 24.02.2021 17:51 Новости компаний
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24.02.2021 17:51 Новости компаний


В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке — программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, минимальный срок страховки — один месяц.
Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.
«Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Всё более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объём сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка — логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведём на эту модель все наши страховые продукты для физлиц»,- рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.
Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. 
«Поволжье — один из регионов - лидеров по страхованию от несчастных случаев. В 2020 году наши клиенты заключили более 52,2 тыс. договоров по программе «Защита от травм». Формат подписки расширит возможности: теперь клиенты смогут оформлять договоры по данной программе именно на тот срок, который им необходим — например, на период активного отдыха. Для тех, кому важна непрерывная страховая защита в течение длительного периода, как и раньше сохраняется возможность заключить договор на год», - отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.

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