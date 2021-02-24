Общество 24.02.2021 13:12
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24.02.2021 13:12
В Волгоградской области количество детей в возрасте от полутора до трех лет, посещающих группы в дошкольных учреждениях, сократилось с осени прошлого года почти на 2,5 тысячи человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга Минпросвещения РФ, в регионе на 1 февраля 2021 года в детские сады ходили 16426 малышей, тогда как на 1 января 2021 года таких было больше – 17670 человек. Однако по данным на 1 октября 2020 года ясельные группы посещали еще больше детей – 18793 человека. Таким образом, за последние несколько месяцев количество воспитанников детских садов в возрасте от полутора до трех лет сократилось на 2367 человек. Снижение количества детей в дошкольных учреждениях может быть связано с падением рождаемости в регионе, а также с тем, что некоторые родители предпочли не водить детей в сады в период пандемии.
При этом Волгоградская область еще с прошлого года продолжает удерживать пальму первенства среди регионов ЮФО по 100-процентной доступности дошкольного образования для данной возрастной группы. Например, Краснодарский край только в январе достиг данного показателя.
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