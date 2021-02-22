Общество

Дороги Волгограда всю ночь чистили от снега

Общество 22.02.2021 10:03
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22.02.2021 10:03


Бригады МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» всю ночь боролись в Волгограде с последствиями снегопада. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-службе мэрии, для расчистки от снега и обработки реагентами на городские дороги было выведено 73 единицы спецтехники, в том числе 51 комбинированная дорожная машина. Специалисты нанесли на проезжую часть свыше 920 тонн песко-соляной смеси. В первую очередь были обработаны основные магистрали и главные городские дороги. Особое внимание уделяется спускам, подъемам, сложным перекресткам и пересечениям. Затем техника приступает к обработке соединительных и внутрирайонных проездов. 
Согласно прогнозу синоптиков, снегопад продолжится и сегодня, в связи с чем обработка и очистка улично-дорожной сети продолжится. На дороги будет выведено более 60 единиц техники. Одновременно бригады рабочих очищают остановочные пункты общественного транспорта, проводят уборку тротуаров и примыкающих к ним пешеходных площадок.

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