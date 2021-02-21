Борьба по всем фронтам: Роспотребнадзор подвел итоги судебных тяжб в интересах волгоградских потребителей





Интересы потребителей Волгоградской области в спорах с застройщиками, продавцами газового оборудования, представителями сферы торговли и услуг отстояли сотрудники управления Роспотребнадзора в Волгоградской области в прошлом году в 148 гражданских делах. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает Роспотребнадзор РФ.

В прошлом году в защиту прав конкретных потребителей или неопределенного круга потребителей был подан 71 иск, по которым взыскано 794,9 тысячи рублей. Самым интересным примером, как считают в управлении, является иск к ООО «Пересвет-Регион-Дон» в защиту неопределенного круга лиц с требованием исчислять гарантийный срок на лифт в соответствии с законодательством.

Так, в управление обратились жители многоквартирного жилого дома № 6, корп. 1 по ул. Туркменская. Они сообщили, что с сентября 2018 года все лифты в новом жилом доме (разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.06.2018 г.) регулярно выходили из строя. Один из пассажирских лифтов не работал более одного года. Всего в жилом доме 4 лифта: 2 грузовых и 2 пассажирских. Установлено, что ООО «Пересвет-Регион-Дон» (с 10.09.2020 ООО «Паритет») являлся застройщиком этого многоквартирного жилого дома.

Жители, воспользовавшись своим правом на гарантийное обслуживание, по факту неработоспособности лифта обратились в управляющую компанию – ООО «Эксплуатационная служба» с требованием произвести ремонт лифтов. Однако в этом им было отказано по причине того, что истек гарантийный срок, о котором управляющей компании сообщил застройщик.

Застройщик утверждал, что гарантийный срок на лифты составляет 5 лет и исчисляется с момента монтажа оборудования. Монтаж лифтов производил предыдущий застройщик, поэтому срок гарантии уже истек.

В управлении выяснили, что указанное исчисление гарантийных сроков застройщиком противоречит требованиям ч. 5.1. ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Согласно указанной норме, гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем три года. Таким образом, в данном случае гарантийный срок должен исчисляться с момента ввода дома в эксплуатацию - с 29 июня 2018 года. Иск управления был удовлетворен Дзержинским районным судом Волгограда. Суд обязал застройщика исчислять гарантийный срок в соответствии с требованиями законодательства. На настоящий момент решение суда не вступило в законную силу.

Также судами в пользу потребителей выносятся решения по искам потребителей к продавцам газового оборудования (газовых сигнализаторов и клапанов) на дому.

Всего в судах с целью дачи заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей территориальным управлением принято участие в 232 делах, из которых 175 дел рассмотрено в 2020 году. В пользу потребителей присуждено 17,9 миллиона рублей, из них 717, 8 тысячи рублей составила компенсация морального вреда.



