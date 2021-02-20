Сбер проведёт День технологий для школьников и студентов

Общество 20.02.2021 15:20 Новости компаний
0
20.02.2021 15:20 Новости компаний
24 и 25 февраля пройдёт День технологий — онлайн-мероприятие для школьников и студентов, на котором руководители лабораторий и научных центров Сбера расскажут о технологических трендах, своих новейших разработках и примерах их внедрения в бизнесе и повседневной жизни.
Мероприятие организовано при поддержке школьного и студенческого акселераторов Сбера SberZ и SberStudent. Зарегистрироваться на День технологий можно до 15:45 (мск) 24 февраля.
На мероприятии состоятся выступления представителей лабораторий и компаний экосистемы Сбера и интерактивные сессии с возможностью выиграть призы от экосистемы. В первый день участники узнают, как найти идеи для прорывных разработок, какие технологии сегодня применяют в киноиндустрии, что нового в сфере виртуальной и дополненной реальности, как бороться с киберугрозами и действительно ли роботы заменяют человеческий труд. Во второй день выступят представители лабораторий Сбера, а также компании SberDevices, создающей умные устройства и сервисы.
"Предпринимательство требует специальных знаний и навыков — ориентация на результат, умение управлять рисками, постоянное стремление к развитию и интерес ко всему новому. Это особое мышление, которое позволяет видеть возможности там, где другие их не видят. Конечно же, этим навыкам необходимо учиться с детства, и поэтому мы в Сбере стремимся дать школьникам и студентам все необходимые знания и ресурсы, повышаем у них интерес к предпринимательству и науке, помогаем им развиваться в этих направлениях. Думаю, День технологий для многих может стать той самой возможностью, ярким впечатлением, которое меняет жизненные траектории и превращает мечты в цели", - отметил Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
При регистрации на День технологий все желающие смогут записаться на бесплатные акселерационные программы — SberZ и SberStudent — и запустить свои первые бизнес-проекты под руководством лучших российских и международных экспертов.
SberZ — акселерационная программа для школьников 8–11-х классов, за время которой дети смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта. Лучшие команды получат преференции при поступлении в вузы и выступят со своими проектами перед корпорациями, топ-университетами страны и инвесторами.
SberStudent — первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. За время программы участники запустят собственные проекты и представят их ведущим корпорациям и фондам.
Реклама
Сила и мощь: военные Волгоградской области показали мастер-класс20.02.2021 18:53
Общество 20.02.2021 18:53
В Волгоградской области назвали район с самыми "молодыми" мужчинами20.02.2021 16:41
Общество 20.02.2021 16:41
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской области20.02.2021 16:02
Общество 20.02.2021 16:02
Синоптики обещают снег и дождь в Волгоградской области20.02.2021 15:25
Общество 20.02.2021 15:25
Волгоградский губернатор взялся за оружие (ВИДЕО)20.02.2021 14:53
Общество 20.02.2021 14:53
ВТБ: Женщины копят чаще, а мужчины – больше20.02.2021 14:02
Общество 20.02.2021 14:02
В Волгоградском УФАС ответили на вбросы в "телеге"20.02.2021 13:48
Общество 20.02.2021 13:48
Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокой20.02.2021 13:36
Общество 20.02.2021 13:36
Торжественно и по-военному: силовики и чиновники шлифуют боевое мастерство на волгоградском "Прудбое"20.02.2021 12:38
Общество 20.02.2021 12:38
"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилей20.02.2021 12:15
Общество 20.02.2021 12:15
В Волгограде заводик "прогнали" с захваченной земли20.02.2021 11:41
Общество 20.02.2021 11:41
Волгоградское МУП продает ненужную базу20.02.2021 08:12
Общество 20.02.2021 08:12
В Волгограде замерзающим пациентам «красной зоны» выдали обогреватель19.02.2021 20:33
Общество 19.02.2021 20:33
В Волгограде 41-летний мужчина с вирусным заболеванием скончался от ковида19.02.2021 19:42
Общество 19.02.2021 19:42
Олег Савченко: Важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для детей19.02.2021 17:27
Общество 19.02.2021 17:27
Реклама