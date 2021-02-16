В волгоградских магазинах ищут фальсификат из Брянска

Общество 16.02.2021 08:32
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16.02.2021 08:32
В волгоградских магазинах может появиться фальсифицированная молочная продукция из Брянска. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, о возможном выявлении в торговых точках подобных продуктов питания предупредили коллеги из управления Роспотребнадзора по Брянской области. Речь идет о продукции производства ООО «Молоко и Сыр». Выяснилось, что такого предприятия по указанному адресу – г.Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, 88а – не существует. Данная информация направлена управлением Роспотребнадзора по Брянской области в УЭБ и ПК УМВД Росиии и УФНС по этому региону.
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области просят граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующим предприятием, сообщить об этом в ведомство – пр.Ленина, 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) - для принятия мер реагирования.
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