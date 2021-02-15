Волжский впервые обогнал Волгоград по количеству заразившихся коронавирусом

Общество 15.02.2021 13:27
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15.02.2021 13:27
За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирус выявили у 210 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, при этом 197 человек благополучно завершили лечение от ковида. Также стало известно о шестерых скончавшихся от коронавируса. Новые жертвы инфекции – жители Волгограда. Это – 83-летняя и 89-летняя женщины, 68-летний, 52-летний, 84-летний и 71-летний мужчины. Всего в регионе уже 695 человек скончались от ковида.
При этом за минувшие сутки впервые количество новых заболевших коронавирусом в Волжском превысило этот показатель в Волгограде. Так, в Волжском выявили 56 заразившихся, а в Волгограде – 51 человека. Днем раньше количество новых заразившихся было почти равным – в Волгограде 56 человек, в Волжском – 54.
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