Город в тумане: волгоградцев предупредили о сюрпризах погоды





Сегодня в Волгоградской области будет туманно, скользко и ветрено. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на трассах региона дорожники приведены в состояние повышенной готовности из-за ожидаемого дождя, усиления ветра и ухудшение видимости до 300-500 метров в тумане. Автомобилистам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

ГУ МЧС России по Волгоградской области сегодня предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий в северных районах области. Так, согласно прогнозам Росгидромета, до конца дня на севере региона ожидаются гололедно-изморозевые отложения, гололед и ветер до 15 метров в секунду.



