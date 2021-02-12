Город в тумане: волгоградцев предупредили о сюрпризах погоды

Общество 12.02.2021 09:39
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12.02.2021 09:39
Сегодня в Волгоградской области будет туманно, скользко и ветрено. Как сообщили ИА "Высота 102" в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на трассах региона дорожники приведены в состояние повышенной готовности из-за ожидаемого дождя, усиления ветра и ухудшение видимости до 300-500 метров в тумане. Автомобилистам рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.
ГУ МЧС России по Волгоградской области сегодня предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий в северных районах области. Так, согласно прогнозам Росгидромета, до конца дня на севере региона ожидаются гололедно-изморозевые отложения, гололед и ветер до 15 метров в секунду.
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