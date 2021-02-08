Глава Волгограда: об оторванных головах, свободном небе и мягком трамвае











Сверхзадачу реконструкции скоростного трамвая озвучил сегодня мэр Волгограда. Повышение уровня комфорта пассажиров, увеличение скорости движения вагонов – все это важно, но не является главной целью.

Виталий Лихачев, посвящая журналистов в технические тонкости замены рельсошпальной решетки, обмолвился, что модернизация СТ должна побудить волгоградцев пересесть с личных авто на общественный транспорт, сообщает ИА «Высота 102».

«Люди должны, наконец, прекратить безумно ехать в центр города на своих машинах. Не хватит нам никакого расширения дорог. Мы должны заниматься общественным транспортом, чтобы человеку в нем было спокойно, комфортно и уютно. Летом - прохладно, зимой – тепло, быстро, вовремя с четким интервалом максимум в 3,5 минуты. Тогда, я надеюсь, мы разгрузим город и не будет в нем таких пробок», - мечтает мэр города.

Чтобы озвученные планы не оставались хотелками, транспортной схемой города предусмотрен комплекс поэтапных работ. На первых порах - реконструкция путей, которой и занимаются сейчас строители. Затем – обновление контактной сети троллейбусов и подвижного состава. Далее - закупка современных трамваев.

Скоростной трамвай в его нынешнем виде повышению транспортной доступности Волгограда не способствует, если не сказать, что вредит. «Скоростной трамвай перестал быть скоростным. Он давно является обыкновенным и достаточно медленным, хотя и идет без пробок», - констатировал Лихачев.





Чтобы известный на всю страну волгоградский скоростной трамвай стал оправдывать свое гордое название, в конце прошлого года в городе стартовал серьезный проект. К началу февраля уже заменено 4,4 километра новых путей – на отрезке от конечной станции у ВГТЗ и до «Больницы Ильича». Весной полностью все работы на этом участке суммарным объемом финансирования порядка 300 млн рублей будут завершены. В этом году в развитие метротрама власти планируют вложить еще 1 млрд рублей. Затем строители двинутся дальше в сторону центра города. В целом, программа включает замену 22 километров путей вплоть до въезда в подземку у ТРК «Европа Сити Молл».

Особенность новых рельсов состоит в их бесшовности и специальном бесшумном покрытии. «Мы это делаем в первый раз, поэтому надеюсь, что данная технология позволит вагонам двигаться плавно и мягко. Чтобы в трамвае у пассажира не отрывалась голова», – шутит глава города.

Еще один бонус - приподнятые платформы, удобные при посадке и высадке пассажиров. Помимо замены путей строители полностью меняют контактную сеть трамваев и убирают под землю лишние провода. «Все остальные сети, которые нависали над трамвайной линией, будут спрятаны в подземные кабель-каналы. Небо немного освободим», - добавил глава города. Будет решена и проблема периодической подтопки путей скоростного трамвая в сильные дожди. Теперь вдоль рельсового полотна наконец появятся ливневки.

Напомним, с ноября прошлого года скоростной трамвай в сторону севера города едет по укороченному маршруту – до станции «Монолит». После завершения реконструкции путей на этом участке движение будет возобновлено до конечной кольцевой станции в Тракторозаводском районе.



