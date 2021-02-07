От коронавируса в Волгоградской области умерли еще шесть человек





В Волгоградской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, всего количество жертв инфекции достигло 649 человек. Среди новых жертв коронавируса - 53-летний и 56-летний волгоградцы, 77-летняя камышанка, 62-летняя жительница Среднеахтубинского района, 60-летний мужчина из Иловлинского района и 64-летняя волжанка. Также стало известно еще о 241 заразившемся ковидом. В то же время 227 человек выписаны из стационаров в связи с выздоровлением.

Ранее, напомним, был установлен печальный рекорд смертности в суточной статистике – региональный оперштаб сообщил о семи смертях.



