Общество

От коронавируса в Волгоградской области умерли еще шесть человек

Общество 07.02.2021 11:57
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07.02.2021 11:57


В Волгоградской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, всего количество жертв инфекции достигло 649 человек. Среди новых жертв коронавируса - 53-летний и 56-летний волгоградцы, 77-летняя камышанка, 62-летняя жительница Среднеахтубинского района, 60-летний мужчина из Иловлинского района и 64-летняя волжанка. Также стало известно еще о 241 заразившемся ковидом. В то же время 227 человек выписаны из стационаров в связи с выздоровлением. 
Ранее, напомним, был установлен печальный рекорд смертности в суточной статистике – региональный оперштаб сообщил о семи смертях.

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