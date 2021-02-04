Общество

В Волгограде убирают павильон с центрового места

Общество 04.02.2021 11:23
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04.02.2021 11:23


Владелец торгового объекта, расположенного на пересечении проспекта им. В.И. Ленина и Аллеи Героев, приступил к самостоятельному разбору павильона. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Речь идет об объекте, в котором располагалось заведение общепита. Ранее между муниципалитетом и хозяйствующим субъектом была достигнута договоренность, что работы по освобождению данного участка должны быть завершены до весны, чтобы с наступлением теплого периода районная коммунальная служба благоустроила территорию. Ранее  аналогичные мероприятия были произведены на соседнем участке, где размещался еще один павильон. После того, как владелец самостоятельно произвел демонтаж павильона, районная коммунальная служба провела планировку участка, засеяла  газон и высадила розы. 

Напомним, два павильона, в одном из которых размещался магазин аксессуаров и салон сотовой связи, уже много лет вели бойкую торговлю в одном из самых оживленных мест города. В администрации выяснили, что владельцы объектов не получали разрешение на установку стационарных павильонов, соответствующие  документы  выдавались лишь на монтаж временных сооружений. На этом основании павильоны были признаны самостроем.  

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