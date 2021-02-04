В Волгограде убирают павильон с центрового места

Общество 04.02.2021 11:23
0
04.02.2021 11:23
Владелец торгового объекта, расположенного на пересечении проспекта им. В.И. Ленина и Аллеи Героев, приступил к самостоятельному разбору павильона. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Речь идет об объекте, в котором располагалось заведение общепита. Ранее между муниципалитетом и хозяйствующим субъектом была достигнута договоренность, что работы по освобождению данного участка должны быть завершены до весны, чтобы с наступлением теплого периода районная коммунальная служба благоустроила территорию. Ранее аналогичные мероприятия были произведены на соседнем участке, где размещался еще один павильон. После того, как владелец самостоятельно произвел демонтаж павильона, районная коммунальная служба провела планировку участка, засеяла газон и высадила розы.
Напомним, два павильона, в одном из которых размещался магазин аксессуаров и салон сотовой связи, уже много лет вели бойкую торговлю в одном из самых оживленных мест города. В администрации выяснили, что владельцы объектов не получали разрешение на установку стационарных павильонов, соответствующие документы выдавались лишь на монтаж временных сооружений. На этом основании павильоны были признаны самостроем.
Реклама
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградце04.02.2021 14:08
Общество 04.02.2021 14:08
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской области04.02.2021 13:54
Общество 04.02.2021 13:54
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера04.02.2021 12:37
Общество 04.02.2021 12:37
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-героя04.02.2021 11:19
Общество 04.02.2021 11:19
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в тени величия Сталинградской битвы?03.02.2021 22:30
Общество 03.02.2021 22:30
«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под Волгоградом03.02.2021 19:48
Общество 03.02.2021 19:48
«Хватит пахать на дядю!»: волгоградцы - о работе и своих доходах (ОПРОС)03.02.2021 18:07
Общество 03.02.2021 18:07
Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплению03.02.2021 15:36
Общество 03.02.2021 15:36
Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убивать03.02.2021 15:17
Общество 03.02.2021 15:17
В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собора03.02.2021 15:01
Общество 03.02.2021 15:01
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области02.02.2021 16:23
Общество 02.02.2021 16:23
В Волгограде легендарному танку Т-34 «Челябинский колхозник» вернули молодость02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Реклама