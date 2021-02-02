Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: Каждый должен помнить подвиг Советского Солдата
Общество 02.02.2021 12:01
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02.02.2021 12:01
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области поздравляет жителей региона с Днем победы советских войск в Сталинградской битве!
2 февраля – одна из самых важных дат в календаре Великой Отечественной войны. Именно разгром неприятеля под Сталинградом стал решающим и ознаменовал коренной перелом в войне – Красная Армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до Великой Победы!
Каждый должен помнить подвиг Советского Солдата и бережно хранить память о наших соотечественниках, сложивших головы в боях на Волжской земле.
Уважаемые ветераны и дети Сталинграда! Примите слова огромной благодарности за мирную жизнь, которую вы нам подарили ценой собственного здоровья. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и благополучия!!!
Телефон контакт – центра - 8-8442-55-01-65, сайт: www.kapmed.ru
Позаботьтесь о своем здоровье вместе с Капитал МС!
Лицензия - ОС№ 3676-01 от 16.11.2018 ЦБ РФ без ограничения срока действия.
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