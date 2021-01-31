На несанкционированный митинг в Волгограде журналистов пришло больше, чем участников

Общество 31.01.2021 12:17
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31.01.2021 12:17
Несколько десятков человек, из которых половина - журналисты и люди в штатском, собрались сегодня на площади Ленина в Волгограде на несанкционированном митинге. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на территории вблизи памятника вождя мирового пролетариата дежурят десятки сотрудников полиции. Одна пожилая женщина пришла с плакатами в поддержку политзаключенных и ее сразу окружили фотографы и журналисты.
По состоянию на 12:00 акция малочисленная. Люди в основном сгруппировались вблизи подземного перехода, а сама площадь у памятника пустая.
Сотрудники полиции по громкоговорителю призывают участников несанкционированной акции разойтись. В 12.10, когда число собравшихся несколько увеличилось, к площади подъехали автозаки полиции.
О незаконных призывах принять участие в сегодняшней несогласованной акции на днях напоминала прокуратура Волгоградской области. Надзорный орган предупредил граждан о последствиях за участие в подобных мероприятиях – штрафах и административных арестах. В ночь с 29 на 30 января Дзержинский районный суд постановил арестовать на 10 суток координатора штаба Навального Евгения Кочегина, который предыдущие 7 дней также провел в изоляторе. В суде пояснили, что мужчина, будучи в камере, призывал других арестованных явиться на очередной митинг в Волгограде. Сам Кочегин вину отрицает.
Первая акция в поддержку Алексея Навального в Волгограде состоялась 23 января. По ее итогам было задержано около 50 человек, которых суд привлек к административной ответственности в виде штрафа или ареста на 7 суток. Известно, что 14 человек из общего числа задержанных ранее имели судимости – в том числе, за кражи, разбои, оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, развратные действия и другие преступления.
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