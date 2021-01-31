На несанкционированный митинг в Волгограде журналистов пришло больше, чем участников

Несколько десятков человек, из которых половина - журналисты и люди в штатском, собрались сегодня на площади Ленина в Волгограде на несанкционированном митинге. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на территории вблизи памятника вождя мирового пролетариата дежурят десятки сотрудников полиции. Одна пожилая женщина пришла с плакатами в поддержку политзаключенных и ее сразу окружили фотографы и журналисты.





По состоянию на 12:00 акция малочисленная. Люди в основном сгруппировались вблизи подземного перехода, а сама площадь у памятника пустая.





Сотрудники полиции по громкоговорителю призывают участников несанкционированной акции разойтись. В 12.10, когда число собравшихся несколько увеличилось, к площади подъехали автозаки полиции.