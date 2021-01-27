Общество 27.01.2021 11:01
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27.01.2021 11:01
Продажа через интернет поддельных медицинских документов, в том числе справок об отсутствии коронавирусной инфекции, пресечена в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе мониторинга сети интернет прокуратурой города выявлено 10 сайтов, на которых предлагалось приобрести за плату без посещения медицинских учреждений справки, в том числе об отсутствии опасных заболеваний. Однако действующее законодательство предусматривает возможность выдачи подобных документов только по итогам проведения соответствующих осмотров, тестов и анализов. Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, их подделка, а также использование такого документа в России является уголовным преступлением. В этой связи прокурор Волгограда обратился в суд с административными исковыми заявлениями о запрещении размещенной на сайтах информации.
Решениями Центрального районного суда Волгограда требования прокурора удовлетворены. Это является основанием для блокирования доступа на сайты органами Роскомнадзора.
Напомним, что в декабре прошлого года Общероссийский народный фронт обратился в Генпрокуратуру России по фактам продажи через интернет фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Активисты ОНФ в ходе мониторинга обнаружили множество предложений о предоставлении услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Тогда сообщалось, что в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Представители ОНФ просили надзорное ведомство с просьбой взять эту ситуацию на контроль.
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