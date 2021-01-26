Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-среде

Общество 26.01.2021 14:00 Новости компаний
0
26.01.2021 14:00 Новости компаний
В День студента Сбер обьявил о запуске образовательной программы «Карьера Будущего» и приглашает 10 000 студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры российских вузов стать слушателями СберУниверситета.
Как поясняют в Сбере, программа поможет сформировать новые актуальные навыки и повысить шансы студентов-выпускников на успешное трудоустройство, даст уверенность в профессиональном будущем. Обучение проходит онлайн по индивидуальному треку каждого слушателя. По результатам онлайн обучения лучшие слушатели будут приглашены на очное обучение в кампус СберУниверситета и смогут принять участие во встречах с экспертами по профессиям будущего.
Какие навыки востребованы сегодня цифровыми компаниями? Слушатели программы прокачают все: цифровые, личностные и профессиональные. Лидеры ключевых направлений Сбера расскажут им о выборе профессии и особенностях профессиональной реализации, а эксперты СберУниверситета помогут развить актуальные навыки. Результатом программы станет создание проекта развития своей карьеры, в том числе с помощью HR-профессионалов сервиса Rabota.Ru.
Юлия Чупина, Старший вице-президент ПАО Сбербанк: «Стремительные темпы развития человечества оказывают огромное влияние на процесс профподготовки. Сбер – лидер цифровой трансформации, и мы как никто понимаем, как меняются профессии, которые востребованы сегодня нашей экосистемой. Чтобы быть готовым к неизвестному будущему, недостаточно окончить хороший вуз. Как обеспечить себе успешный профессиональный старт, какие навыки необходимы для работы в современной бизнес-среде, в том числе в удалённом формате? Программа СберУниверситета «Карьера Будущего» станет нашим вкладом в формирование карьерных траекторий студентов российских вузов».
Набор на программу начнётся в феврале 2021 г. Обучение стартует 1 марта 2021 года и продлится 2 месяца (до 30 апреля 2021).
Подать заявку на программу можно по ссылке.
Реклама
Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-1926.01.2021 17:46
Общество 26.01.2021 17:46
Назначена дата прощания с экс-депутатом Волгоградской облдумы Александром Потаповым26.01.2021 16:18
Общество 26.01.2021 16:18
В центре Волгограда снежная лавина проломила козырек «Опоры России»26.01.2021 14:48
Общество 26.01.2021 14:48
Волгоградский театр в поисках четвероногого актера26.01.2021 10:48
Общество 26.01.2021 10:48
В Волгограде разыскивают сомнительное масло фабрики-«фантома»26.01.2021 10:21
Общество 26.01.2021 10:21
Туман, гололед и морось: Волгоградской области не обещают солнечных деньков26.01.2021 08:34
Общество 26.01.2021 08:34
От коронавируса скончался экс-депутат Волгоградской облдумы Александр Потапов25.01.2021 20:01
Общество 25.01.2021 20:01
Деньги за ямы: волгоградских чиновников оштрафовали за дырявые дороги25.01.2021 11:44
Общество 25.01.2021 11:44
Сбер запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online25.01.2021 11:19
Общество 25.01.2021 11:19
Лучшего учителя России назовут в Волгограде25.01.2021 11:16
Общество 25.01.2021 11:16
Именем автора романа «Горячий снег» в Волгограде назвали улицу25.01.2021 10:48
Общество 25.01.2021 10:48
«Я был на кислороде»: пожилому волгоградцу медики помогли задышать самому24.01.2021 19:16
Общество 24.01.2021 19:16
Никому не нужен: в Волгограде сорвалась новая попытка приватизировать старый дебаркадер24.01.2021 12:48
Общество 24.01.2021 12:48
В Волгограде временно сужают участок Нулевой Продольной до двух полос24.01.2021 09:03
Общество 24.01.2021 09:03
Нападали на полицейских: в Волгограде задержаны шестеро несовершеннолетних участников митинга23.01.2021 19:03
Общество 23.01.2021 19:03
Реклама