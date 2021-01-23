Общество

Несовершеннолетние пришли на незаконную акцию протеста в Волгограде

Общество 23.01.2021 14:42
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23.01.2021 14:42


Подростки до 17 лет замечены на несанкционированной акции в поддержку Навального, которая проходит в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в сквере Симбирцева напротив библиотеки имени Максима Горького собралось несколько сотен человек.

Некоторые пришли с плакатами. Раздаются призывы освободить политзаключенных, «Выпускай!», «Один за всех и все за одного». Есть среди протестующих и школьники, которые либо отказываются от общения с журналистами, либо поясняют, что выступают за то, чтобы говорить все, что думают. За происходящим наблюдают сотрудники полиции. По громкой связи правоохранители призывают людей разойтись, предупреждая об ответственности за участие в несанкционированной акции. 

Протестующие предприняли попытку пройти колонной до здания администрации Волгоградской области. В настоящее время они идут по тротуару и скандируют различные лозунги, которые разобрать уже трудно. Им сигналят проезжающие мимо автомобилисты.

Колонна в какой-то момент даже стала напоминать агрессивную толпу, но полицейские продолжали вести себя корректно, стояли вдоль тротуара. А мимо проезжали автозаки Росгвардии. В итоге протестующие мирно прошли по проспекту, минуя здание областной администрации. Из-за выставленного в центре оцепления колонна свернула на улицу Мира.



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