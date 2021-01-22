Общество

Волгоградскому подростку за один день собрали 5 миллионов рублей на протез

Общество 22.01.2021 14:16
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22.01.2021 14:16


Настоящее чудо сотворили россияне для волгоградского подростка Дениса Шепалова. Как сообщает ИА «Высота 102», мама мальчика Светлана поделилась радостной новостью в Instagram - за одни сутки после выхода сюжета о Денисе на Пятом канале, добрые люди собрали почти пять миллионов рублей! 
Денису 17 лет, и два года назад у него обнаружили остеомиелит большеберцовой кости. В его организме происходил инфекционный процесс, который охватил всю кость, включая костный мозг. Два года после постановки диагноза выдались очень тяжёлыми — юноша лежал в больницах в четырёх городах и всё время жил на антибиотиках и обезболивающих. 
В июне Дениса госпитализировали в Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии Минздрава России. Врачи смогли избавить мальчика от боли, но для этого пришлось удалить свыше двадцати сантиметров большеберцовой кости. Сейчас вместо повреждённого участка кости в ноге у парня стоит специальный спейсер. Стопу, которая оказалась отделена от ноги, удерживает аппарат Илизарова.
Однако временный цементный вкладыш, заменяющий удаленный участок, давно пора было убирать. Но тогда стопу пришлось бы пришить под колено. Или опять готовиться к ампутации. Вернуть Дениса к нормальной жизни может установка эндопротеза. Стоит он очень дорого — почти три миллиона рублей.
В конце прошлого года семья Дениса обратилась в благотворительный фонд «Хрупкие люди» с просьбой о помощи. Сбор денег шел ни шатко, ни валко – на конец декабря на счету было лишь около 51 тысячи рублей. Все изменилось, когда накануне вышел сюжет на Пятом канале. За день добрые люди собрали для Дениса 4 миллиона 969 тысяч рублей! Это даже больше, чем необходимо. По традиции, сумма сверх стоимости протеза пойдет на помощь другим детям. 

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