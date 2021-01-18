Коронавирус чуть ослабил хватку в Волгоградской области

Общество 18.01.2021 12:03
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18.01.2021 12:03
За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это несколько меньше, чем за последние дни. Также коронавирус стал причиной смерти еще троих жителей региона. Ранее количество жертв коронавируса ежесуточно достигало 4-6 человек. Всего в Волгоградской области 543 человека скончались от COVID-19.
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