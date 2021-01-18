Телеком 18.01.2021 13:21 Новости компаний
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18.01.2021 13:21 Новости компаний
Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.
За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 миллионов фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома».
В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге «Мультискрин» под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Winkтакже посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.
Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы «Один дома», «Один дома2» и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах «Холодное сердце-2» и «Последний богатырь». Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы «Довод», «Подольские курсанты» и «Джентльмены» (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили «Чики» и недавняя премьера «Псих» (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).
Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева «Девяностые», первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы «Мумий Тролль».
Топ-10 детских фильмов и мультфильмов:
1. «Холодное сердце-2»;
2. «Последний богатырь»;
3. «Маша и медведь. Новогодние выпуски»;
4. «Тролли. Мировой тур»;
5. «Ральф против интернета»;
6. «Гринч— похититель Рождества»;
7. «Моана»;
8. «Три кота. Специальные серии»;
9. «Суперсемейка 2»;
10. «Фиксики: Большой секрет».
Топ-10 сериалов:
1. «Чики»;
2. «Псих»;
3. «Девяностые (проект Сергея Минаева)»;
4. «Родком»;
5. «Миша портит все»;
6. «Пассажиры»;
7. «Противостояние»;
8. «Сопрано» (в переводе Гоблина);
9. «Ваша честь»;
10. «Черная любовь».
Топ-10 платных фильмов:
1. «Один дома»;
2. «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»;
3. «Довод»;
4. «Необыкновенная история на Рождество»;
5. «Ведьмы» (2020);
6. «Подольские курсанты»;
7. «Гренландия»;
8. «Друзья на свою голову»;
9. «Кольская сверхглубокая»;
10. «Джентльмены» (в переводе Гоблина).
Топ-10 фильмов в открытом доступе:
1. «Достать ножи»;
2. «Волк с Уолл-стрит»;
3. «Любовь»;
4. «Паразиты»;
5. «Апгрейд»;
6. «Зеленая книга»;
7. «1+1»;
8. «Легенда №17»;
9. «Самогонщики»;
10.«Капернаум».
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