В Волгограде простились с легендой «Ротора»

Общество 17.01.2021 16:10
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17.01.2021 16:10
Сегодня в Волгограде состоялась церемония прощания с Александром Никитиным, бывшим нападающим «Ротора». Как сообщает ИА «Высота 102», на Димитриевское кладбище приехали сотни людей – те, кто его хорошо знал, и люди, для которых он навсегда останется кумиром. Соблюдая антикоронавирусные правила, люди на расстоянии социальной дистанции сначала стояли в очереди на морозе, а потом проходили в зал прощания, чтобы положить цветы и проститься навсегда с великим футболистом и хорошим человеком.
Напомним, Александр Никитин скончался на 60-ом году жизни. Предположительная причина смерти – инфаркт.
Александр Никитин родился в Сталинграде и свои первые шаги в футболе делал в команде «Мотор», а затем в ДЮСШ СК «Баррикады». Выступал за «Торпедо» (Волжский), ростовский СКА, финский «Малакс» и «Ротор». За волгоградский клуб провел более 300 матчей и забил более 100 голов. Последние годы Александр Никитин работал в структуре сине-голубых. Его заслуженно называют легендой волгоградского футбола. Александра Никитина похоронили на новом Ворошиловском кладбище.
Фото Твиттер Эльдара Аскерова.
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