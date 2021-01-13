В Волгограде из-за снегопада образовались пробки из фур

Общество 13.01.2021 13:00
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13.01.2021 13:00
Тяжелые грузовики скопились на Второй продольной магистрали в Волгограде в районе «Нефтяника». Как сообщает ИА «Высота 102», фуры не смогли преодолеть подъем из-за снегопада и скользкой дороги. Продолжили движение грузовики только после проезда спецтехники. Однако в районе Череповецкой, уже на спуске также наблюдается затор из машин.
Напомним, сегодня из-за снегопада и метели значительно осложнилось движение по трассам региона. Непростая ситуация и в Волгограде. На дороги города вышло уже больше ста машин спецтехники. С учетом непрекращающегося обильного снегопада обработка и очистка улично-дорожной сети ведутся без перерыва – бригады повторно возвращаются на ранее убранные участки. Согласно информации синоптиков к 15-00 высота снежного покрова составит около 12 сантиметров. Службы продолжат трудиться в усиленном режиме в течение всего дня, заверили в администрации города.
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