В Волгограде из-за снегопада образовались пробки из фур











Тяжелые грузовики скопились на Второй продольной магистрали в Волгограде в районе «Нефтяника». Как сообщает ИА «Высота 102», фуры не смогли преодолеть подъем из-за снегопада и скользкой дороги. Продолжили движение грузовики только после проезда спецтехники. Однако в районе Череповецкой, уже на спуске также наблюдается затор из машин.





Напомним, сегодня из-за снегопада и метели значительно осложнилось движение по трассам региона. Непростая ситуация и в Волгограде. На дороги города вышло уже больше ста машин спецтехники. С учетом непрекращающегося обильного снегопада обработка и очистка улично-дорожной сети ведутся без перерыва – бригады повторно возвращаются на ранее убранные участки. Согласно информации синоптиков к 15-00 высота снежного покрова составит около 12 сантиметров. Службы продолжат трудиться в усиленном режиме в течение всего дня, заверили в администрации города.



