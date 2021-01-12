Жильцы аварийных домов в Волгограде стали миллионерами

Общество 12.01.2021 10:15
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12.01.2021 10:15
Администрация Волгограда произвела заключительные выплаты собственникам квартир в аварийных домах. Всего в 2020 году жильцам подлежащих расселению МКД перечислены компенсации на сумму около 120 миллионов рублей, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда.
Размер компенсационной выплаты в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного не в аварийных, а в технически исправных домах. Так, суммы выплат за некоторые трехкомнатные квартиры в Кировском и Красноармейском районах достигали трех миллионов рублей. Денежные средства поступают на банковские счета владельцам. Всего с начала реализации проекта владельцам около 200 жилых помещений в аварийных домах было выплачено более 250 миллионов рублей.
Это одна из форм компенсации, которую власти предоставляют собственникам жилья в аварийных домах, также владельцы могут выбрать другой вариант - получить новые квартиры взамен аварийных. С теми, кто проживает в расселяемых домах на условиях соцнайма, заключаются новые договоры.
На сегодняшний день из аварийных домов в новое жилье переселены более тысячи человек. Волгоградцам предоставляются новые квартиры с чистовой отделкой и установленными сантехникой и кухонными плитами. Жилые помещения располагаются в новостройках ЖК «Колизей» и ЖК «Парк Арена» в Кировском и Советском районах, по мере ввода зданий в эксплуатацию муниципалитет передает жилье горожанам.
Расселение проводится в рамках выполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в рамках реализации программы до сентября 2025 года, из 253 аварийных домов будут переселены порядка 9800 человек.
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