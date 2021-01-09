Общество

Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в Волгограде

Общество 09.01.2021 22:49
0
09.01.2021 22:49


Вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции, в том числе в Волгоградской области, проводится добровольно на основании их письменного согласия. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа в ответ на редакционный запрос прокомментировать сообщения общественников о возможной принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции солдат-срочников из военной части №2220, расположенной в поселке Максима Горького в Волгограде.
Как ранее сообщало информагентство, об этом заявила председатель региональной общественной организации «Родительский отпор» Анастасия Масс, которая потребовала организовать проверку в связи с появившейся информацией. «Сегодня в медсанчасти военной части с часа дня проходила массовая вакцинация солдат-срочников от коронавируса "Спутником V", - рассказала ИА «Высота 102» Анастасия. – Об этом мне стало известно от активистов нашей организации, у которых там работают родственники. При этом 18-летним мальчишкам никто не сказал о том, что они могут отказаться от вакцинации. Им никто не разъяснил их права, никто не спрашивал, хотят ли они привиться. При этом далеко не все офицеры согласились на вакцинацию. Но они люди взрослые, чего не скажешь о срочниках. То, что произошло, это возмутительно. Это нарушение Конституции. Кроме того, я считаю, что последствия вакцинации до сих пор не изучены, а значит, это может отразиться на здоровье военнослужащих». 
В пресс-службе Южного военного округа назвали эту информацию не соответствующей действительности. 
«В войсках Южного военного округа всем военнослужащим, подлежащим вакцинации, в том числе от новой коронавирусной инфекции Covid-19, предлагается ознакомиться с документом: «Добровольное информированное согласие на проведение профилактических прививок или отказа от них». Таким образом, военнослужащих информируют о положениях Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». После ознакомления с данным документом каждый военнослужащий в праве выбрать: согласиться или отказаться от вакцинации», - говорится в официальном комментарии пресс-службы ЮВО.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
09.01.2021 16:23
Общество 09.01.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 15:36
Общество 09.01.2021 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 14:46
Общество 09.01.2021 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 14:07
Общество 09.01.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 12:07
Общество 09.01.2021 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2021 10:05
Общество 09.01.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 20:04
Общество 08.01.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 18:02
Общество 08.01.2021 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 17:30
Общество 08.01.2021 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 15:28
Общество 08.01.2021 15:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 14:07
Общество 08.01.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 13:17
Общество 08.01.2021 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 12:41
Общество 08.01.2021 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.01.2021 11:32
Общество 08.01.2021 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2021 19:25
Общество 07.01.2021 19:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:49
Военные опровергли обвинения в принудительной вакцинации от COVID-19 срочников в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:17
Под Волгоградом несколько поселков остались без светаСмотреть фотографии
20:14
Пандемией по криминалу: самые громкие преступления 2020 года в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:06
Военных из Волгоградской области заподозрили в принудительной вакцинации от коронавируса срочниковСмотреть фотографии
16:23
Какой год, такие и подарки: волгоградцы дарят друг другу «коронавирусные» монетыСмотреть фотографии
15:36
Волгоградскую область сравнили с регионами ЮФО по количеству бедныхСмотреть фотографии
14:46
Лучше не будет?: в Волгоградской области откроют три новые лаборатории для тестов на коронавирусСмотреть фотографии
14:07
Аудиторы КСП Волгоградской области проверили спальни домов инвалидовСмотреть фотографии
12:38
Деткам на конфетки: правительство России установило новый прожиточный минимум на 2021 годСмотреть фотографии
12:07
Коронавирус унес жизни более полутысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
Истек кровью: водителя из Дагестана отправили в колонию за смертельное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
На астраханской трассе под Волгоградом погиб пешеходСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадали два человекаСмотреть фотографии
10:05
На набережной Волгограда появляются очертания нового пешеходного мостаСмотреть фотографии
20:04
«Поле чудес», спасение Маркса и УК после пинка: что изменили в жизни волгоградцев публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:02
Семья покалеченного в ДТП с автобусом "Волгоград-Москва" ребенка объявила сбор помощиСмотреть фотографии
17:30
Дорожники вспомнили в суде все тяготы подготовки к ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцамиСмотреть фотографии
15:28
К врачам обратились не сразу: в Волгоградской области умерли три пациента с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Подростка и его приятеля поймали на краже пожертвований в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Волгоградскую область накроет снег с дождемСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде автобусным остановкам официально присвоили народные названияСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде прохудившийся водопровод заливает пойму реки ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:32
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области опять пошла вверхСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом «Лада» с пассажирами опрокинулась в кювет: трое в больницеСмотреть фотографии
10:14
Водитель легковушки чудом выжил после аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В ДТП на севере Волгоградской области пострадал младенецСмотреть фотографии
08:40
Не поджог: две машины сгорели ночью в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:25
ТОП видео от «Высоты 102»: огненный и дорожный ад, эпичный взрыв и пьяные покатушкиСмотреть фотографии
17:24
«Везли на операцию, умер от коронавируса»: молодой мужчина пополнил список жертв COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 