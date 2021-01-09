



Вакцинация военнослужащих от новой коронавирусной инфекции, в том числе в Волгоградской области, проводится добровольно на основании их письменного согласия. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа в ответ на редакционный запрос прокомментировать сообщения общественников о возможной принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции солдат-срочников из военной части №2220, расположенной в поселке Максима Горького в Волгограде.

Как ранее сообщало информагентство, об этом заявила председатель региональной общественной организации «Родительский отпор» Анастасия Масс , которая потребовала организовать проверку в связи с появившейся информацией. «Сегодня в медсанчасти военной части с часа дня проходила массовая вакцинация солдат-срочников от коронавируса "Спутником V", - рассказала ИА «Высота 102» Анастасия. – Об этом мне стало известно от активистов нашей организации, у которых там работают родственники. При этом 18-летним мальчишкам никто не сказал о том, что они могут отказаться от вакцинации. Им никто не разъяснил их права, никто не спрашивал, хотят ли они привиться. При этом далеко не все офицеры согласились на вакцинацию. Но они люди взрослые, чего не скажешь о срочниках. То, что произошло, это возмутительно. Это нарушение Конституции. Кроме того, я считаю, что последствия вакцинации до сих пор не изучены, а значит, это может отразиться на здоровье военнослужащих».

В пресс-службе Южного военного округа назвали эту информацию не соответствующей действительности.

«В войсках Южного военного округа всем военнослужащим, подлежащим вакцинации, в том числе от новой коронавирусной инфекции Covid-19, предлагается ознакомиться с документом: «Добровольное информированное согласие на проведение профилактических прививок или отказа от них». Таким образом, военнослужащих информируют о положениях Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». После ознакомления с данным документом каждый военнослужащий в праве выбрать: согласиться или отказаться от вакцинации», - говорится в официальном комментарии пресс-службы ЮВО.



