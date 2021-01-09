Общество

На набережной Волгограда появляются очертания нового пешеходного моста

Общество 09.01.2021 10:05
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09.01.2021 10:05


На Центральной набережной Волгограда появляются первые очертания будущей пешеходной эстакады. Как сообщает ИА "Высота 102", в настоящее время ведутся бетонные работы на одной опор, которая расположена вблизи амфитеатра. Всего опор восемь - их монтаж завершается, после чего специалисты приступят к установке пролетов моста. Ранее представители компании-подрядчика заявляли о том, что возведение главного пролетного строения потребует перекрытия движения транспорта по рокадной дороге на несколько часов.
Сдача объекта вместе со всей нижней террасой набережной запланирована на ноябрь текущего года.  Эстакада соединит нижнюю террасу набережной с улицей Чуйкова. Площадь всей благоустраиваемой территории вдоль Волги составляет 16 гектаров. В зоне отдыха уже возведено несколько фонтанов, высажено более 2,5 тысячи зеленых насаждений. Всего к осени здесь должны прижиться свыше тысяч деревьев и кустарников. Одним из самых масштабных объектов на новом отрезке набережной станет амфитеатр на 2300 мест.

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