В Волгоградской области почти 500 человек стали жертвами коронавируса

Общество 07.01.2021 12:22
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07.01.2021 12:22
В Волгоградской области продолжает увеличиваться количество жертв коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, за минувшие сутки стало известно еще о пятерых скончавшихся от вируса. Всего в регионе уже 494 человека умерли в период пандемии. Продолжает держаться на высоком уровне и заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки еще 258 человек заболели коронавирусом.
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