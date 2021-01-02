Гололед и туман задержатся в Волгоградской области до понедельника

Общество 02.01.2021 18:13
0
02.01.2021 18:13
В ближайшие часы и завтра днем в Волгограде и на территории региона сохранятся гололед и изморозь. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом предупреждает ГУ МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. В областном центре и отдельных районах ожидаются туман, морось и снег с дождем на фоне перепадов температуры. Жителей региона просят быть предельно осторожными и внимательными при выходе на улицу.
Реклама
КСП Волгоградской области: врачам «зажимали» доплаты за лечение коронавирусных больных02.01.2021 17:20
Общество 02.01.2021 17:20
Погода не виновата: в волгоградском аэропорту объяснили отмену рейсов02.01.2021 16:06
Общество 02.01.2021 16:06
На посту ДПС под Волгоградом встретили VIP-гостя02.01.2021 13:49
Общество 02.01.2021 13:49
Идите в суд: волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами из-за COVID-1902.01.2021 12:31
Общество 02.01.2021 12:31
Туман вмешался в работу аэропорта Волгограда02.01.2021 10:11
Общество 02.01.2021 10:11
Поголовье изъятых у жителей Волгоградской области и сожженных свиней обложили налогом01.01.2021 18:57
Общество 01.01.2021 18:57
Хроника протестов: чем были недовольны волгоградцы в 2020 году01.01.2021 17:01
Общество 01.01.2021 17:01
12 малышей родилось новогодней ночью в Волгоградской области01.01.2021 13:53
Общество 01.01.2021 13:53
Мгновения 2020: фотофакты самого странного года для волгоградцев01.01.2021 11:09
Общество 01.01.2021 11:09
Волгоградцы, с Новым 2021 годом!01.01.2021 00:01
Общество 01.01.2021 00:01
«Нервы на пределе»: жителям Семи ветров в Волгограде второй раз отключили воду31.12.2020 20:25
Общество 31.12.2020 20:25
Есть вода!: в Волгограде устранили аварию на магистральной сети31.12.2020 15:25
Общество 31.12.2020 15:25
Губернатор Волгоградской области послал своих замов в районы31.12.2020 13:49
Общество 31.12.2020 13:49
Ростов, Минводы и Нижний: аэропорт Волгограда расширяет воздушные границы31.12.2020 12:46
Общество 31.12.2020 12:46
«Скупили всю воду»: краснооктябрьцы мечутся по магазинам Волгограда в поисках пятилитровок31.12.2020 12:43
Общество 31.12.2020 12:43
Реклама