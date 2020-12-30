Компания “Виво Маркет” подводит итоги года





Масштабная кампания по формированию и выдаче продовольственных наборов для школьников, деятельность предприятия в условиях противоэпидемических мер, работа с новым 12-тидневным школьным меню - каким был уходящий 2020 год для компании “Виво Маркет”? Подробности в материале ИА «Высота 102».

2020 год для компании “Виво Маркет” был непредсказуем и динамичен. Но с новыми задачами и неожиданными вызовами коллектив компании справился успешно.

Порядка 60 тысяч продовольственных наборов было сформировано для школьников льготных категорий за апрель-май уходящего года. Было проведено 3 этапа выдачи наборов. Каждый раз на комбинате формировалось более 19 тысяч штук сухих пайков, перерабатывалось свыше 110 тонн сырья. Напомним, компания является организатором питания в школах 5 районов Волгограда: Красноармейского, Ворошиловского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского районов.





Для работы по формированию пайков была полностью технологически и организационно перестроена деятельность огромного комбината. В условиях особых мер безопасности и повышенных требований Роспотребнадзора специалистам удалось полностью соответствовать всем требованиям времени и контролирующих органов. Как результат, многие семьи - получатели меры поддержки - были довольны такой помощью. Так, многодетная мама из Тракторозаводского района Анна Каменева отметила: “Было очень приятно, что о нас не забыли. Сейчас в связи со сложившейся ситуацией много денег уходит на детишек. Они дома, питаются тоже дома. Очень помогает, спасибо”.

В летние месяцы компания “Виво Маркет” готовилась к решению задач, связанных с учебным годом 2020-2021. Волгоградская область в числе первых в стране вошла в федеральную программу по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Компания, как один из операторов школьного питания в регионе, провела работу по подготовке необходимой инфраструктуры.





Был подобран и обучен персонал для работы на школьных пищеблоках. Разработаны и внедрены новые логистические решения, увеличено число посадочных мест в школьных столовых, закуплены столовая мебель и посуда, приведено в порядок технологическое, холодильное, сантехническое оборудование.

Для контроля качества работы на объектах - школьных пищблоках - в компании “Виво Маркет” ввели дополнительный внутренний мониторинг. Специалисты отдела прошли особую подготовку, чтобы комплексно оценивать ситуацию на объекте. Мониторинг ведется по 56 параметрам, которые вносятся в специальную онлайн программу, где данные накапливаются и анализируются. Система внутреннего мониторинга позволяет видеть полную картину, а также динамику изменений на каждом объекте, проводить проверку так часто, как это необходимо. При этом контроль качества сырья и продукции на самом комбинате готового питания остается таким же строгим и многоступенчатым. А проверки сторонних организаций - Роспотребнадзора, Территориального отдела образования, общественных организаций - продолжаются в прежнем режиме.

С 1 сентября 2020 года все операторы школьного питания в Волгограде, в том числе и компания “Виво Маркет”, стали работать по новому школьному меню, утвержденному Роспотребнадзором. Новое меню отличается тем, что сформировано отдельно для учеников 1 и 2 смены, дополнено овощными, мясными блюдами и напитками. Дегустация нового меню состоялась в начале сентября на комбинате готового питания ООО “Виво Маркет”. Гостям были представлены все 12 вариантов завтрака для учеников 1 смены. А затем каждый смог оценить понравившееся горячее блюдо на вкус.

“Мой ребенок учится в 20-й школе в Краснооктябрьском районе, сейчас он учится в 4 классе, получает бесплатное питание. Ему все нравится, он ест все. С удовольствием ест рыбные котлеты. Я познакомилась с меню, мне тоже все нравится. Себе на заметку для домашней готовки возьму рецепт рисовой запеканки”, - поделилась Анна Михайленко.

Компания “Виво Маркет” была и остается открытой для родительского сообщества и общественных организаций, в том числе Общественной палаты Волгоградской области и регионального отделения ОНФ.

В настоящее время все пищеблоки работают в штатном режиме в соответствии с графиками накрытий, разработанными администрациями школ.

“За 2020 год мы выросли профессионально, нарастили новые навыки и компетенции, стали по-настоящему мощной командой. Я благодарна всем сотрудникам и партнерам за честный труд, а также за вклад в развитие сферы социального питания. Поздравляю всех волгоградцев, особенно наших маленьких клиентов, с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, процветания, новых успехов и новых побед. Пусть 2021 год принесет в семьи благополучие и радость”, - отметила директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова.



